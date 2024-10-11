61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Kapsamındaki Sinema Çalıştayı Başladı

Türkiye’de sinemanın güncel sorunlarının ele alındığı 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Çalıştayı başladı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festival idari direktörü Av. Cansel Tuncer, Sinema Çalıştayı Düzenleme Kurul Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Perihan Taş Öz, Çalıştay Düzenleme Kurul Başkanı Aydın Sayman ve festival sanat direktörü Deniz Yavuz katıldı.

Basın Bülteni

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Cansel Tunceli

