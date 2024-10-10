Altın Portakal Film Festivali Film Söyleşileriyle Sürüyor

Bu yıl 61.si gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde film ekipleri seyirciyle birebir buluşup sinemanın büyüsünü paylaşmaya devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde; Ulusal Yarışma filmleri Sevgili Katilim Berlin ve Seni Bıraktığım Yerdeyim, Ulusal Özel Gösterim programında yer alan Kurban ve Sabırsızlık Zamanı, Ulusal Belgesel Yarışması’ndan Kilikya’ya Yolculuk: Fejes’in İzinde ve Suyun Hakkı ekipleri, gösterimler sonrası soruları cevapladı.
- Basın Bülteni
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Balinanın Bilgisi Filmi Söyleşisinden
Genco Filmi Söyleşisinden
Kurban Filmi Söyleşisinden
Öğrenci Filmleri Yarışması Söyleşisinden
Sabırsızlık Zamanı Filmi Söyleşisinden
Seni Bıraktığım Yerdeyim Filmi Söyleşisinden
Sevgili Katilim Berlin Filmi Söyleşisinden