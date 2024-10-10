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Altın Portakal Film Festivali Film Söyleşileriyle Sürüyor

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Bu yıl 61.si gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde film ekipleri seyirciyle birebir buluşup sinemanın büyüsünü paylaşmaya devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde; Ulusal Yarışma filmleri Sevgili Katilim Berlin ve Seni Bıraktığım Yerdeyim, Ulusal Özel Gösterim programında yer alan Kurban ve Sabırsızlık Zamanı, Ulusal Belgesel Yarışması’ndan Kilikya’ya Yolculuk: Fejes’in İzinde ve Suyun Hakkı ekipleri, gösterimler sonrası soruları cevapladı.

Balinanın Bilgisi Filmi Söyleşisinden

Derûn Filmi Söyleşisinden

Genco Filmi Söyleşisinden

Kurban Filmi Söyleşisinden

Öğrenci Filmleri Yarışması Söyleşisinden

Sabırsızlık Zamanı Filmi Söyleşisinden

Seni Bıraktığım Yerdeyim Filmi Söyleşisinden

Sevgili Katilim Berlin Filmi Söyleşisinden

Suyun Hakkı Filmi Söyleşisinden

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