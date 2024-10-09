Altın Portakal’da Söyleşilerle Dolu Bir Gün

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gün söyleşilerle başladı, söyleşilerle bitti. Festivalin neredeyse tüm gösterimlerinde tüm salonlar, seyircilerle birlikte film ekiplerini ağırladı. Festivalde 08 Ekim Salı günü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan iki film ekibi, gösterim sonrası seyircilerin sorularını cevapladı. Acı Kahve ve Balinanın Bilgisi filmlerinin ekipleri, AKM Aspendos Salonu’ndaki gösterimlerin ardından seyircilerle bir araya geldi.
- Basın Bülteni
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Acı Kahve Filmi Söyleşisinden
Balinanın Bilgisi Filmi Söyleşisinden
Bir Orkestranın İzinde Filmi Söyleşisinden
Kelebeklerin Çığlığı Filmi Söyleşisinden
Kör Noktada Filmi Söyleşisinden
Öğrenci Filmleri Yarışması Söyleşisinden
Yakamoz Filmi Söyleşisinden