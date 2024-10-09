Altın Portakal’da Söyleşilerle Dolu Bir Gün

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gün söyleşilerle başladı, söyleşilerle bitti. Festivalin neredeyse tüm gösterimlerinde tüm salonlar, seyircilerle birlikte film ekiplerini ağırladı. Festivalde 08 Ekim Salı günü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan iki film ekibi, gösterim sonrası seyircilerin sorularını cevapladı. Acı Kahve ve Balinanın Bilgisi filmlerinin ekipleri, AKM Aspendos Salonu’ndaki gösterimlerin ardından seyircilerle bir araya geldi.

Basın Bülteni

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Acı Kahve Filmi Söyleşisinden



Balinanın Bilgisi Filmi Söyleşisinden



Bir Orkestranın İzinde Filmi Söyleşisinden



Kelebeklerin Çığlığı Filmi Söyleşisinden



Kör Noktada Filmi Söyleşisinden



Öğrenci Filmleri Yarışması Söyleşisinden



Yakamoz Filmi Söyleşisinden

