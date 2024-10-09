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Altın Portakal’da Söyleşilerle Dolu Bir Gün

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gün söyleşilerle başladı, söyleşilerle bitti. Festivalin neredeyse tüm gösterimlerinde tüm salonlar, seyircilerle birlikte film ekiplerini ağırladı. Festivalde 08 Ekim Salı günü Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan iki film ekibi, gösterim sonrası seyircilerin sorularını cevapladı. Acı Kahve ve Balinanın Bilgisi filmlerinin ekipleri, AKM Aspendos Salonu’ndaki gösterimlerin ardından seyircilerle bir araya geldi.

Acı Kahve Filmi Söyleşisinden

Balinanın Bilgisi Filmi Söyleşisinden

Bir Orkestranın İzinde Filmi Söyleşisinden

Kelebeklerin Çığlığı Filmi Söyleşisinden

Kör Noktada Filmi Söyleşisinden

Öğrenci Filmleri Yarışması Söyleşisinden

Yakamoz Filmi Söyleşisinden

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