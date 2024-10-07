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Altın Portakal’ın Büyük Buluşması Başladı; Filmler, Seyirciler, Ekipler Hep Birlikte Salonlarda

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali hasreti dindirdi; salonlar, filmlerine, film ekiplerine ve seyircilerine kavuştu. İlk günde Ulusal Yarışma filmlerinden Ayşe ile Galata, Ulusal Belgesel Özel Gösterim kapsamındaki Gençlik Tiyatrosu ile Oya, Uluslararası Yarışma Dışı bölümünden Dirty Boy’un gösterimleri sonrasında ekipler soruları cevapladı. Ayşe’de down sendromlu kardeşiyle yaşarken aldığı evlilik teklifiyle önemli bir dönemece gelen Ayşe’nin dokunaklı hikâyesi anlatılıyor.

Ayşe Filmi Söyleşisinden

Dirty Boy Filmi Söyleşisinden

Galata Filmi Söyleşisinden

Gençlik Tiyatrosu Filmi Söyleşisinden

Oya Filmi Söyleşisinden

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