Altın Portakal’ın Büyük Buluşması Başladı; Filmler, Seyirciler, Ekipler Hep Birlikte Salonlarda

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali hasreti dindirdi; salonlar, filmlerine, film ekiplerine ve seyircilerine kavuştu. İlk günde Ulusal Yarışma filmlerinden Ayşe ile Galata, Ulusal Belgesel Özel Gösterim kapsamındaki Gençlik Tiyatrosu ile Oya, Uluslararası Yarışma Dışı bölümünden Dirty Boy’un gösterimleri sonrasında ekipler soruları cevapladı. Ayşe’de down sendromlu kardeşiyle yaşarken aldığı evlilik teklifiyle önemli bir dönemece gelen Ayşe’nin dokunaklı hikâyesi anlatılıyor.

Basın Bülteni

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Ayşe Filmi Söyleşisinden



Dirty Boy Filmi Söyleşisinden



Galata Filmi Söyleşisinden



Gençlik Tiyatrosu Filmi Söyleşisinden



Oya Filmi Söyleşisinden

