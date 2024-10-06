Alexandre de La Patelliere ile Matthieu Delaporte’nin yönettiği ve Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anais Demoustier ile Anamaria Vakrtolomei’nin oynadığı Monte Cristo Kontu (Le Comte de Monte Cristo), 18 Ekim 2024’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Masum denizci Edmond Dantes, haksız yere zindana atılır. Yıllarca esaret altında yaşayan Dantes, hayatta kalma iradesini bilge bir mahkûmdan öğrendiği bilgiler ve devasa bir hazineyle özgürlüğe kavuşma hayaliyle güçlendirir. Hapisten kaçtığında artık o eski masum genç değildir. Monte Cristo Kontu adıyla döner, tek amacı vardır: İhanet edenlerden hesap sormak.