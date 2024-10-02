Türkiye’de İlk: Beyazperde’de En Yeni Teknoloji, Lazer Projeksiyonlu Imax Teknolojisi Cınenova Sinemaları’nda

Türkiye’de sinema deneyimi 4K lazer projeksiyonlu yeni IMAX sinema salonları ile devrim yaşıyor. CineNOVA Sinemaları’nın kurucusu Muzaffer Yıldırım’ın yatırımıyla üstün lazer projeksiyon teknolojisi ile görsel ve işitsel anlamda alışılmışın dışında bir deneyime imza atan IMAX teknolojisi, Marmara Forum ve Ankara Gordion’da izleyici ile buluşuyor. Avrupa IMAX salonlarında en çok hasılat elde edilen ülkeler arasında ilk onda yer alan Türkiye, yeni IMAX with laser teknolojisiyle eşsiz bir sinematik deneyim sunmaya hazırlanıyor. IMAX’in en gelişmiş teknolojik yatırımının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin sinema sektöründe büyüme potansiyeli de artıyor.

Asım Hakan Aşkar (Cinenova Genel Müdürü ve Ortağı)



John Schreinerd (IMAX Kıdemli Başkan Yardımcısı) –

Muzaffer Yıldırım (Cinenova Kurucusu)

