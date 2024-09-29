31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kazananları belli oldu. 28 Eylül 2024 Cumartesi gecesi Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Özlem Gürses’in yaptığı gecede, ulusal yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve 16 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Murat Fıratoğlu’nun Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri adlı filmi En İyi Film seçilirken, Yılmaz Güney Ödülü de Türker Süer’in Gecenin Kıyısı adlı filmine verildi.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri (Murat Fıratoğlu)

Yılmaz Güney Ödülü: Gecenin Kıyısı (Türker Süer)

Jüri Özel Ödülü: Hiçbir Şey Yerinde Değil (Burak Çevik)

Adana İzleyici Ödülü: Hakkı (Hikmet Kerem Özcan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Burak Çevik (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

En İyi Senaryo Ödülü: Erkan Tahhuşoğlu (Döngü) / Selen Örcan, Doğuş Algün (Ölü Mevsim)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit, Ece Yaşar (Ölü Mevsim)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Erdem Şenocak (Ölü Mevsim), Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı)

En İyi Müzik Ödülü: Son Of Philip (Yeni Şafak Solarken)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Peter Zeitlinger (Yeni Şafak Solarken)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Erim Gayretli (Hiçbir Şey Yerinde Değil)

En İyi Kurgu Ödülü: Rainer Nigrelli (Gecenin Kıyısı)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nesrin Uçarlar (Ölü Mevsim)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serkan Ercan (Ölü Mevsim)

Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Tuana Almacı (Hakkı)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Ömer Akalın (Umut – Hêvî)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri (Murat Fıratoğlu)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erkan Tahhuşoğlu (Döngü), Hikmet Kerem Özcan (Hakkı)

Belgesel Film Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü: Sürgün Asla Bitmez (Bahar Bektaş)

Jüri Özel Ödülü: Zamanın Kıyısında Sınav (İlkay Nişancı)

Uluslararası Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Her Gün Biraz Daha Kolay (Çağıl Bocut / Türkiye)

Jüri Özel Ödülü: 21 Hafta Sonra (21 Weeks Later) (Nasrin Mohammadpour / İran)

Mansiyon Ödülü: Dilan Hakkında Konuşmalıyız (Umut Şilan Oğurlu / Türkiye)

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel Film: Yirmili Yaşlarımın Başında (Yağmur Canpolat, Berna Oduncu)

En İyi Canlandırma Film: Topraksız (Enes Kılıç)

En İyi Deneysel Film: Taş (Ayşenur Ateş)

En İyi Kurmaca Film: Kötü Bir Gün (Yaşar Güney Yurdakul)

Jüri Özel Ödülü – Kurmaca: 220 (İsmail Hakkı Koçak)

Adana Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Zamanın Ustası (Muhittin Yüceli)

Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması

En İyi Senaryo Ödülü: Burası Radyo Şarampol (Şükran Yiğit)

Jüri Özel Ödülü: Uyku Sersemi (Hakan Bıçakçı, Barış Kefeli, Nükhet Taneri)