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Adana Altın Koza’da Onur Ödülleri Verildi

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Sinemamıza verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda da, Burak Çevik’in yönettiği Hiçbir Şey Yerinde Değil, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri ve Zeynep Köprülü’nün yönettiği Su Yüzü gösterildi.

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri Söyleşisinden

Hiçbir Şey Yerinde Değil Söyleşisinden

Su Yüzü Söyleşisinden

Onur Ödülleri Töreninden

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