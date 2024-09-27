Adana Altın Koza’da Onur Ödülleri Verildi

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Sinemamıza verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda da, Burak Çevik’in yönettiği Hiçbir Şey Yerinde Değil, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri ve Zeynep Köprülü’nün yönettiği Su Yüzü gösterildi.
- Basın Bülteni
- Festival Günlükleri, 27 Eylül 2024 Cuma
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Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri Söyleşisinden
Hiçbir Şey Yerinde Değil Söyleşisinden
Su Yüzü Söyleşisinden