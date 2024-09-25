Adana Altın Koza’da Yarışma Heyecanı Başladı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması heyecanı Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil ve Orhan İnce’nin yönettiği Umut (Hêvî) filmlerinin gösterimiyle başladı. Dün ayrıca, Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümüne özel düzenlenen ve Tahir Yüksel’in arşivinden derlenen Endişesiz Bir Ülke, Endişesiz Bir Dünya İçin başlıklı serginin açılışı da Çırçır Fabrikası Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi de olan usta yönetmen Jerzy Skolimowski, son filmi Aİ’nin (EO) gösterimine filmin hem senaristi hem de yapımcısı olan Ewa Piaskowska ile birlikte iştirak etti.