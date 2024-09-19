Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali Basına Tanıtıldı

Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali’nin ilk basın toplantısı 19 Eylül 2024 Perşembe günü Kadıköy Sineması’nda yapıldı. Oyuncu Emrah Kaman’ın sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında, festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça, festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları, görsellerle konuklara aktardı. Toplantıya jüri üyeleri Özge Özberk, Pelin Akil Altan, yapımcı Şirvan Yılmaz Kırtel, Filmsan Vakfı yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Fantasİstanbul, “Özgün Film Garantisi” mottosuyla 20 – 26 Eylül 2024 arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki Danışma Kurulu Asuman Dabak, Durul Taylan, Yağmur Taylan, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas’tan oluşuyor. Usta Yönetmen Terry Gilliam’ın FantasIstanbul’un Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü’ne, Monty Python komedi grubunun kurucularından biri olarak bilinen, fantastik başyapıt fabrikası Terry Gilliam layık görüldü. Gilliam, yolladığı Türk Lokumu espirili video mesajı ile ödülüne teşekkür etti.

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