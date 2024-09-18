Francis Ford Coppola’nın yönettiği ve Adam Driver, Giancarlo Esposito, Dustin Hoffman ile Nathalie Emmanuel’in oynadığı Megalopolis: Bir Masal (Megalopolis: A Fable), 27 Eylül 2024’de Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yeni Roma Şehri değişmek zorundadır. Dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina, yaşanacak ütopik, idealist bir gelecek hayali kurmaktadır. Karşısında ise bitmek bilmeyen hırsı ve çıkarlarıyla bilinen Belediye Başkanı Franklyn Cicero bulunmaktadır. Belediye Başkanı’nın kızı Julia Cicero ise ikisinin arasında sıkışıp kalmıştır. İnsanlığın nasıl bir gelecek hak ettiği konusunda bir seçim yapması gerekmektedir.