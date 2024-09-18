Dedemin Gözyaşları Filmine Görkemli Gala



2024’ün en çok beklenen dram filmlerinden biri olan Dedemin Gözyaşları filmi, muhteşem bir gala ile izleyicilerle buluştu. Filmin güçlü oyuncu kadrosu, galadaki yoğun ilgiyle birlikte projeye duyulan merakı arttırdı. Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün’ün yanı sıra, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin ve Aliye Uzunatağan gibi oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

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