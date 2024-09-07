HMK Film’den Uluslararası Proje: El İsra ile İsrail’in Filistin’e Saldırısı Sinemaya Taşınıyor

Roman uyarlaması El İsra, Türk şirket HMK Film tarafından İsrail – Filistin çatışmalarını konu alan uluslararası bir yapım olarak 2025 yılının son çeyreğinde vizyona çıkarılmaya hazırlanıyor. 07 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışma sürecini de konu alan uyarlama filmin kadrosunda dört ülkeden oyuncular yer alacak. Çekilecek filmin temel misyonunun barış olduğunu belirten HMK Film Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Kılıç, yapılacak filmin bir dini, ya da milleti yargılamadan, süreci objektif şekilde ele alacağını dile getirdi. El İsra’da yönetmenin kim olacağı ve başrollerde hangi oyuncuların yer alacağı yapımcı şirket tarafından sır gibi saklanırken, çekimler New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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