Ayvalık Uluslararası Film Festivali Programı Hazır, Biletler 07 Eylül’de Satışta

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 17 Eylül 2024 Salı günü başlıyor. 22 Eylül 2024 Pazar gününe kadar sürecek festival, yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. Festival biletleri bugün (07 Eylül Cumartesi) Biletix ve Ayvalık’taki Küçük Han’da açılacak gişeden satışa çıkıyor. Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da yapılacak açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta düzenlenecek.

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