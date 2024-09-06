Altın Portakal’ın Ulusal Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında Altın Portakal için yarışacak filmler belli oldu. Bu yıl 05 – 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alırken, Kısa Film Yarışması’nda 10 film, Belgesel Yarışması’nda ise 8 film yarışacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda farklı sinema kültürlerine ait geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu yıl toplam 5 milyon TL tutarında nakdi ödülün verileceği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 12 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan kapanış töreninde sahiplerine sunulacak.
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