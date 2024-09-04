Gizem Şimşek Kaya’nın 50. Sanat Yılında Michael Haneke Adlı Kitabı Çıktı

Türk korku sineması alanında yaptığı çalışmalarla bilinen akademisyen – yazar Gizem Şimşek Kaya’nın, 50. Sanat Yılında Michael Haneke isimli kitabı yayımlandı. Kitap, sinemanın gücünü hikâyelerden aldığına inanan, “kimsenin kolayca seyredemeyeceği filmler” çeken Michael Haneke’nin filmografisi ve bütün yapımlarındaki alt metinlere dair Türkçe yazılmış, en detaylı kaynak olma niteliği taşıyor. Tüm filmlerini birbiriyle bağlantı kurarak ilerleyecek şekilde tasarlayan, dünyanın umut bulunamayan kısımlarına değinen hikâyeleriyle insan hayatı üzerinden umutsuzluğu en kötümser yaklaşımlarla vurgulayan Michael Haneke’nin 50. sanat yılına yakışır detaylı bir kitap.