Gülümse 2 Filminin Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Parker Finn’in yönettiği ve Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Naomi Scott, Lukas Gage, Dylan Gelula, Peter Jacobson, Daphne Zelle ile Raul Castillo’in oynadığı Gülümse 2 (Smile 2) filminin yeni fragmanı ve medya içerikleri yayına verildi. Filmde, yeni bir dünya turuna çıkmak üzere olan küresel pop fenomeni Skye Riley (Naomi Scott), giderek daha korkunç ve açıklanamaz olaylar yaşamaya başlar. Artan dehşet ve şöhretin baskısından bunalan Skye, kontrolden çıkmadan önce hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Müziklerini Cristobal Tapia de Veer’ın yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Charlie Sarroff üstleniyor.

Basın Bülteni

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