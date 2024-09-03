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Türk Sinemasının İki Mihenk Taşı Yeniden Beyazperdede, Eşkiya ve Her Şey Çok Güzel Olacak, TAFF Pictures Tarafından Restore Edildi

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TAFF Pictures, 2024 – 25 sinema sezonunu bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin iki unutulmaz efsane filmi, yeniden beyazperdeye taşınıyor. 1996 yılı yapımı Eşkıya ve 1998 yılı yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında seyircinin karşısında olacak. Seyircinin büyük ilgisini çeken bu iki film, aradan geçen 26 yılda da ilgi gördü ve sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam etti.

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