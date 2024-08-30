Adana Altın Koza’nın Belgeselleri de Belli Oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri de açıklandı. Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu. Ön jüri Ağaçtan Umutlar, Bizim İsmail, Laf Aramızda Engürü Kahve, Sürgün Asla Bitmez, Şarap Rengi Deniz, Şehir ve Mesih, Üçüncü Gurbet, Zamanın Kıyısında Sınav filmlerini finalist olarak belirledi.

Basın Bülteni

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