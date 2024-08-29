Türkiye’den Heyecan Uyandıran Filmler Ayvalık’ta

Seyir Derneği tarafından 17 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak Türkiye’den yapımlar belli oldu. Komili’nin tema sponsoru olduğu “Türkiye’den Filmler” bölümünde ülkemizde ve dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller kazanmış, yılın çok konuşulan 28 yerli filmi, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyicilerle buluşacak. Bu yılın yerli filmlerinde karşımıza aile ilişkileri, yas, kayıp, büyüme hikâyeleri ve şehirdeki sıkışmışlık temaları çıkıyor.
- Basın Bülteni
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Beraber
Beyaz Dağın Çocukları
Bildiğin Gibi Değil
Büyük Kuşatma
Eclipse
Eksi Bir
Faruk
Görüşürüz Kaplumbağa
Karganın Uykusu
Kontrpiye
Neandria
Noksan
Rodakis’i Ararken (Searching for Rodakis)
Tereddüt Çizgisi
Yurt
Zarafet ve Şiddet Arasında