Türkiye’den Heyecan Uyandıran Filmler Ayvalık’ta

Seyir Derneği tarafından 17 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak Türkiye’den yapımlar belli oldu. Komili’nin tema sponsoru olduğu “Türkiye’den Filmler” bölümünde ülkemizde ve dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller kazanmış, yılın çok konuşulan 28 yerli filmi, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyicilerle buluşacak. Bu yılın yerli filmlerinde karşımıza aile ilişkileri, yas, kayıp, büyüme hikâyeleri ve şehirdeki sıkışmışlık temaları çıkıyor.

Basın Bülteni

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Başlangıçlar



Beraber

Beyaz Dağın Çocukları



Bildiğin Gibi Değil

Büyük Kuşatma



Dargeçit



Eclipse

Eksi Bir



En Uzun Gece



Faruk

Görüşürüz Kaplumbağa



Gukla



Her Gün Biraz Daha Kolay



Karganın Uykusu

Kontrpiye



Kuşlar Ne Der?



Maşallah



Neandria

Noksan



Onun Kalesinde



Oyunbozan



Rodakis’i Ararken (Searching for Rodakis)



Sevil



Sonunda



Şarap Rengi Deniz



Tereddüt Çizgisi

Yurt

Zarafet ve Şiddet Arasında

