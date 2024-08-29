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Türkiye’den Heyecan Uyandıran Filmler Ayvalık’ta

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Seyir Derneği tarafından 17 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin programında yer alacak Türkiye’den yapımlar belli oldu. Komili’nin tema sponsoru olduğu “Türkiye’den Filmler” bölümünde ülkemizde ve dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller kazanmış, yılın çok konuşulan 28 yerli filmi, yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla izleyicilerle buluşacak. Bu yılın yerli filmlerinde karşımıza aile ilişkileri, yas, kayıp, büyüme hikâyeleri ve şehirdeki sıkışmışlık temaları çıkıyor.

Başlangıçlar

Beraber
Beyaz Dağın Çocukları

Bildiğin Gibi Değil
Büyük Kuşatma

Dargeçit

Eclipse
Eksi Bir

En Uzun Gece

Faruk
Görüşürüz Kaplumbağa

Gukla

Her Gün Biraz Daha Kolay

Karganın Uykusu
Kontrpiye

Kuşlar Ne Der?

Maşallah

Neandria
Noksan

Onun Kalesinde

Oyunbozan

Rodakis’i Ararken (Searching for Rodakis)

Sevil

Sonunda

Şarap Rengi Deniz

Tereddüt Çizgisi
Yurt
Zarafet ve Şiddet Arasında

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