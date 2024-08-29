09 Eylül FİLM-SAN Sinema & Dizi Ödülleri Töreni’nde Makedonyalı Ünlü Şarkıcı Big Mama Sahne Alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla 49 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilecek olan FİLM-SAN Sinema & Dizi Ödülleri töreninde Makedonya’dan FİLM-SAN Vakfı için özel olarak davet edilen ve gelecek olan Big Mama lâkaplı ünlü şarkıcı Besiana Kasami muhteşem performansı ve şarkılarıyla FİLM-SAN Sinema & Dizi Ödülleri gecesine renk katacak. Ünlü şarkıcı Besiana Kasami, Makedonya ve Kosova’da düzenlemiş olduğu Bigmama ve Mama’s adlı televizyon programlarıyla milyonlarca insanın takip ettiği sunucu ve ses sanatçısı olarak tanınıyor ve çok seviliyor.

Basın Bülteni

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