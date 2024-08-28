Adana Altın Koza’da Yarışacak Kısa Filmler Belli Oldu

23 – 29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finale kalan filmler açıklandı. Kısa filme verdiği özen ve değeri bu yıl da sürdüren 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda 51 adet film, jüriler karşısına çıkacak. Ödüller, 28 Eylül Cumartesi akşamı yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Basın Bülteni

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