Dostluk Film Festivali’nin Jüri Başkanı Tarık Tufan Oldu

Bu yıl 03 – 06 Ekim 2024 tarihleri arasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ana Yarışma ve Kırk Yıllık Hatır bölümlerinde yarışacak filmlerin jüri başkanlığını yazar ve senarist Tarık Tufan üstlenecek. Bu yıl Filistinli şair Mahmud Derviş anısına yapılacak olan, İnsani Bakış bölümünü Gazze’deki insanlık dramına dikkat çeken yapımlara açan festival, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile yapılıyor.

Basın Bülteni

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