Son of a Rich’in Türkçe İsmi Belli Oldu

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yer aldığı sinema filmi Son of a Rich, Türkçe ismi Şımarık ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan ve Onur Ünlü’nün yönetmen koltuğunda oturduğu son zamanların en çok merak edilen filminde Kerem Bürsin zengin bir babanın, sorumsuz ve şımarık oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Melis Sezen ise Mete’nin köyde karşılaştığı ve hayatını tamamen değiştiren Asena karakterine hayat veriyor. Ayrıca filmde Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi oyuncular da yer alıyor.

Basın Bülteni

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