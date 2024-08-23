Mark Gorobets’in yönettiği ve Nikita Abdulov, Vladimir Afanasyev, Aleksey Alekseev, Kirill Andreev, Yuliya Anufrieva, Anastasiya Averbukh Shakhmaeva ile Aleksandr Bulatov’un oynadığı Ivanushki Son Tur (Tur s Ivanushkami), 30 Ağustos 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Kunay Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üç samimi çocukluk arkadaşı, hayatları boyunca özel bir şeyler yapmadıklarını ve hep başkaları için bir şeyler yaptıklarını fark ederler. Ivanushki International hayranı olarak, çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar verirler, yaşadıkları sorunlardan uzaklaşmak için Ivanushki International’ın düzenlediği büyük Güney Rusya turuna katılırlar.