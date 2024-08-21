Altın Portakal Film Festivali Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Jürisi Açıklandı

Bu yıl 05 – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması jürisinde yönetmen Handan İpekçi, SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği) Genel Başkanı Mehmet Güleryüz ve yapımcı Aycan Çetin yer alıyor. Festivalde ilk kez bu sene sinema okulları öğrencileri yarışacak. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez yer alan yarışma, sinema okullarında çekilen öğrenci filmlerini görünür kılmak, sinema tutkunu öğrencilerin işlerini değerlendirmek ve onları teşvik etmek adına festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Basın Bülteni

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Aycan Çetin / Handan İpekçi



Mehmet Güleryüz

