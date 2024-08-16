Louis Lagayette’un yönettiği ve Lily Banda, Alec Newman, Kostis Kallivretakis ile Vassilis Koukalani’nin oynadığı The Hunted: Bir Cehennemden Diğerine (Qumela Vbtmo), 23 Ağustos 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla 2506 Sinema TV tarafından vizyona çıkarılıyor.

Wael, Güney Sudan’daki iç savaştan kurtulan genç bir kadındır. Bir tekneyle Avrupa’ya ulaşmaya çalışır. Ancak tekne alabora olduktan sonra, Wael ve diğerleri zengin Avrupalılar tarafından kurtarılır ve tatillerini geçirdikleri adada kendilerine bir barınak sağlanır. Mucize, kurtarıcıların gerçek niyetlerini ortaya çıkarması ve zalim insan avcılarına dönüşmesiyle kâbusa dönüşür.