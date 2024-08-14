Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri İçin 2023 – 2024 Adayları Açıklandı, Film-San Onur Ödülleri Hülya Koçyiğit Ve Serdar Gökhan’a Verilecek

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Film-San Vakfı, 49 yıl sonra ilk kez düzenleyeceği ödül töreni ile sinema ve dizi sektörünün 2023 – 2024 sezonundaki başarılı isimlerini onurlandıracak. Jürinin her kategori için belirlediği adaylar açıklandı. Törende sinemamızın sevilen oyuncuları Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan’a Onur Ödülü verilecek. 1975 yılında kurulan Film-San Vakfı’nın ilk Başkanı olan Hülya Koçyiğit’e Onur Ödülü vakfın son dönem Başkanı oyuncu Engin Çağlar tarafından takdim edecek.

Basın Bülteni

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