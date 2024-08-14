Ayvalık Uluslararası Film Festivali Afişi ve Yeni Bir… Ödül Seçici Kurulu Belli Oldu

17 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. Yılın merak uyandıran filmlerini, sinemanın konuşulacağı çeşitli panelleri, Genç Sinema programı ve Seyir Çocuk Günü ile her yaştan sinemaseverleri bir araya getirecek festival için hazırlıklar hızla sürüyor. Bu yıl Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro, Belmin Söylemez ve Nezaket Erden’den oluşan Yeni Bir… Ödülü seçici kurulu tarafından belirlenecek 75 bin TL değerindeki ödülün sahibi festival açılış gecesi yapılacak törende açıklanacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Afiş



İlanlar



Ali Aga / Anna Maria Aslanoğlu



Asu Maro / Belmin Söylemez



Nezaket Erden

