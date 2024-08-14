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Ayvalık Uluslararası Film Festivali Afişi ve Yeni Bir… Ödül Seçici Kurulu Belli Oldu

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17 – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı. Yılın merak uyandıran filmlerini,  sinemanın konuşulacağı çeşitli panelleri, Genç Sinema programı ve Seyir Çocuk Günü ile her yaştan sinemaseverleri bir araya getirecek festival için hazırlıklar hızla sürüyor. Bu yıl Ali Aga, Anna Maria Aslanoğlu, Asu Maro, Belmin Söylemez ve Nezaket Erden’den oluşan Yeni Bir… Ödülü seçici kurulu tarafından belirlenecek 75 bin TL değerindeki ödülün sahibi festival açılış gecesi yapılacak törende açıklanacak.

Afiş

İlanlar

Ali Aga / Anna Maria Aslanoğlu

Asu Maro / Belmin Söylemez

Nezaket Erden

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