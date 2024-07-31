Günay Kosova’yı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi Set Amiri, Senarist, Yapımcı ve Yönetmenlerinden Günay Kosova, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 22 Haziran 1942 tarihinde dünyaya gelen Günay Kosova’nın yönetmenliğini üstlendiği sinema filmleri arasında Mezarını Kaz Beni Bekle, Tam İsabet, Katran Bebek, Bedmen Yarasa Adam, Gecelerin Ötesi, Çukulata Tarlası, Bazıları Cacık Sever, Hırsız Milyoner, Balkone Etti, Üşütük, Kan Kırmızı Süt Beyaz, Çarli’nin Kelekleri, Sen Başkasın gibi filmler var. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.