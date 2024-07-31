Genco Erkal’ı Kaybettik

Tiyatro ve sinemamızın duayen oyuncularından Genco Erkal, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 28 Mart 1938′de İstanbul’da doğan Erkal, Robert Kolej’deki öğrencilik günlerinde tiyatro ile ilgilendi. İlk olarak Çöl Faresi adlı oyunda sahneye çıktı. Hakkari’de Bir Mevsim, At, Faize Hücum, Camdan Kalp, Pazar: Bir Ticaret Masalı, Prensesin Uykusu adlı sinema filmlerinde oynadı. Erkal’ın cenazesi, 02 Ağustos 2024 Cuma günü Teşvikiye Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.