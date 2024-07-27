Sadi Bey, ikinci baharının birkaç yaz mevsimini Kınalıada’nın İstanbul’a bakan yüzündeki caddede bulunan bir binada geçirdi. Caddedeki binaların 1. ve 2. katlarında oturan vatandaşların bazıları, denizi daha iyi görek deye önlerindeki kamuya ait arazilerde bulunan ağaçların dallarını vahşi bir şekilde kırdılar. O manzaradan bir fayda gelir mi ben bilemem, ama yaptıkları Sadi Bey’in Ağaçları köşesinin onlara ithaf edilmesine sebep oldu. Cenab-ı Allah, her iki cihanda muratlarına erdire veya erdiremeye. Yeni eklenen ağaçları:
Çınarlık Sokağı, Burgazada, Adalar, İstanbul;
Yıldız Korusu, Beşiktaş, İstanbul;
Tepebaşı Caddesi, Çatma Mescit Mahallesi, Beyoğlu, İstanbul;
Hilo, Havai, Amerika.
Sadi Bey’in Ağaçları
Sadi Bey, ikinci baharının birkaç yaz mevsimini Kınalıada’nın İstanbul’a bakan yüzündeki caddede bulunan bir binada geçirdi. Caddedeki binaların 1. ve 2. katlarında oturan vatandaşların bazıları, denizi daha iyi görek deye önlerindeki kamuya ait arazilerde bulunan ağaçların dallarını vahşi bir şekilde kırdılar. O manzaradan bir fayda gelir mi ben bilemem, ama yaptıkları Sadi Bey’in Ağaçları köşesinin onlara ithaf edilmesine sebep oldu. Cenab-ı Allah, her iki cihanda muratlarına erdire veya erdiremeye. Yeni eklenen ağaçları:
“Sadi Bey’in Ağaçları” üzerine 2 yorum
Sadi Beyciğim,
Yeni ağaçlarınızın sayısı defalarca katlansın, her tarafı yeşertsin. “Ağaç kesen iflâh olmasın” diyorum şahsen, sizin kadar kibar olmadığım için.