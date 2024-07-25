Nikhil Nagesh Bhat’ın yönettiği ve Lakshya, Raghav Juyal, Tanya Maniktala, Abhishek Chauhan, Ashish Vidyarthi, Pratap Verma, Harsh Chhaya ile Adrija Sinha’nın oynadığı Geber! (Kill), 02 Ağustos 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hayatınızın en kanlı yolculuğuna çıkmaya hazırlanın. Orduda komando olarak görev yapmakta olan Amrit, sevdiği kadın, hayatının aşkı Tulika’nın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrendiğinde Yeni Delhi’ye gitmek üzere yola çıkar. Bindiği trene silahlı hırsızlar grubu saldırı düzenler, Amrit trendeki insanları kurtarmak için ölüme meydan okuyacaktır.