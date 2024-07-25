Qiu Yang’ın yönettiği ve Yu Aier, Di Shike, Xu Tianyi, Gu Tingxiu ile Yibo Wei’in oynadığı Biraz Yağmur Yağmalı (Some Rain Must Fall), 02 Ağustos 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

40 yaşındaki, eşiyle sorunlar yaşayan ve boşanma aşamasındaki ev hanımı Cai artık kim olduğunu ve kim olmak istediğini bilememektedir. Kızının basketbol maçlarından birini seyretmeye gittiğinde yanlışlıkla yaşlı bir kadının yaralanmasına sebep olur. Bu hiç önemsiz gibi görünen olay, hayatının tamamen kontrolden çıkışını daha da hızlandırır. Bu sırada bilinmeyen meçhul geleceğe sürüklenirken geçmişindeki olaylar tekrar gün yüzüne çıkacaktır.