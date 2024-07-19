Beterböcek Beterböcek’in İkinci Fragmanı Yayınlandı

Efsanevi yönetmen Tim Burton’ın 1988 tarihli filmi Beterböcek’in (Beetlejuice) devam filmi Beterböcek Beterböcek’in (Beetlejuice Beetlejuice) ikinci fragmanı ve posteri yayınlandı. Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton devam filminde rolüne geri dönerken kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler de eklendi. 1989 yılında En İyi Makyaj Akademi Ödülünü alan Beterböcek, devam filminde de yine orijinaline sadık kalınarak tamamen makyaj, gerçekçi efektler ve kuklalar ile çekildi. Yeni film, Seth Grahame Smith’in hikâyesinden Alfred Gough ve Miles Millar tarafından senaryo haline getirildi.

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İkinci fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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