Woody Allen’in yönettiği ve Lou de Laâge, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud ile Niels Schneider’in oynadığı Şans Eseri (Coup de Chance), 26 Temmuz 2024’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Harika bir adamla harika bir ilişkisi olan Fanny’nin eski lise arkadaşı ile karşılaşmasından sonra yaşadıkları. Fanny ve Jean, Paris’in seçkin bir mahallesinde, güzel bir dairede yaşayan çok başarılı, ideal evli bir çifttir. İlk kez gördüklerinden beri birbirlerine aşıktırlar. Ancak bir gün Fanny eski lise arkadaşı Alain ile karşılaşır ve birden her şey değişmeye başlar. İkili tekrar tekrar görüşür ve daha da yakınlaşır.