Enes Hakan Tokyay’ın yönettiği ve Gökhan Güneş, Zeynep Ece Çekim, Fidan Özen ile Yağmur Bircan’ın oynadığı Enasar: Sirayet-i Cin, 02 Ağustos 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Media Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Askerlik döneminde kendisine bulaşan musallattan bir muska yardımı ile kurtulmuş olan Kenan, insanlardan uzak bir yerde inzivaya çekilir. Kenan’ın en yakın arkadaşları olan Metin ve Burak bir eğlence mekânında yeni tanıştıkları kızları küçük bir kaçamak yapmak için Kenan’ın gözlerden uzak evine getirirler. Ancak eğlenceli başlayan partileri Enasar’ın ortaya çıkması ile içinden çıkılmaz korkunç bir hal alır.