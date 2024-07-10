Büyük Heyecanla Beklenen Gladyatör II Filminin Karakter Afişleri ve Türkçe Dublajlı, Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Yönetmenliğini Ridley Scott’un üstlendiği ve başrolünde Russell Crowe’un oynadığı 2000 yılı yapımı ünlü Gladyatör (Gladiator) filminin büyük heyecanla beklenen ikincisi, Gladyatör II (Gladiator II) filminin karakter afişleri ve Türkçe birinci fragmanı, Altyazılı ve Dublajlı olmak üzere internet ortamında paylaşıldı ve yayına verildi. Yönetmenliğini yine Ridley Scott’un üstlendiği yeni filmin başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn ve Fred Hechinger paylaşıyor. Gladyatör II, Kasım 2024 tarihinde dünya sinemalarıyla birlikte UIP Filmcilik dağıtımıyla sinemalarımızda da gösterilmeye başlanacak.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız: 1 / 2

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