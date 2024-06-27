Wicked Filminin Türkçe Dublajlı Fragmanı Paylaşıldı

Bir müzikal uyarlaması olan Wicked filminin Türkçe dublajlı fragmanı internet ortamında paylaşıldı. Yirmi yıldır sahnelerin en sevilen ve en uzun soluklu müzikallerinden biri olarak bilinen Wicked, beklenen yolculuğunu muhteşem bir sinema olayı olarak gerçekleştiriyor. Oz cadılarının muhteşem hikâyesinde, Emmy, Grammy ve Tony ödüllü güçlü oyuncu Cynthia Erivo, sıradışı yeşil teni nedeniyle yanlış anlaşılan ve gerçek gücünü henüz keşfetmemiş genç kadın Elphaba rolünde; Grammy ödüllü, albümü iki milyondan fazla satan küresel süper star Ariana Grande ise ayrıcalık ve hırsla bezenmiş, gerçek kalbini henüz keşfetmemiş popüler bir genç kadın olan Glinda rolünde yer alıyor.

Basın Bülteni

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