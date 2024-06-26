La Hay de Maske Filmi Uzun Bir Bekleyişin Ardından Komedi Tutkunları ile Buluşuyor

Pandemi döneminde çekimleri ile sosyal medyada gündem olan La Hay de Maske adlı yerli komedi filmi, 28 Haziran’da vizyona giriyor. Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle ekibinin maceralarını konu alan La Hay de Maske komedi severleri bekliyor. Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Yakup Akar ve Latif Doğan gibi halk tarafından sevilen profesyonel oyuncuların yer aldığı film kadrosu ile izleyicileri kahkahalara boğacak. Heyecanla beklenen komedi filminin dağıtımını TME Films, senaristliğini ve yönetmenliğini ise Sefa Özçelik üstleniyor.

Basın Bülteni

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