Engelsiz Filmler Festivali 2024 Başlıyor

Engelsiz Filmler Festivali 2024, sinemanın öne çıkan ödüllü filmlerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl 07 – 13 Haziran tarihlerinde Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall Sineması ve Goethe – Institut Salonu’nda yapılacak. Festivalin Paribu Cineverse ANKAmall Sineması gösterimleri için biletler, biletinial.com üzerinden 50 TL.ye satışa sunuldu. Goethe – Institut Salonu’ndaki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz yapılacak. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda ise Mete Gümürhan’ın Beraber, Aslı Özge’nin Kara Kutu, Büşra Bilginer’in Kıyıda, Aslıhan Ünaldı’nın Suyun Üstü ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yarışacak.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

…Kadın (Kobieta Z… – Woman Of…)



32 Ses (32 Sounds)



Ana Morfoz (Ana Morphose)



Aslında Hiçbir Şey Olmadı (Nothing Really Happened)



Başka Dinleme Biçimleri (Other Ways of Listening)



Ben Yağmurum (I am Rain)



Beraber (Mete Gümürhan)

Beş (Five)



Bir Ailenin Kısa Hikâyesi (Brief History of a Family)



Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell)



Çin Masa Tenisi (Chinese Ping Pong)



Defin (Burial)



Doğruluk mu, Cesaret mi? (Shtander, Shtander, Katya)



Ev Ofis (Home Office)



Gölet (Pond)



Hareket Filmi (Motion Picture)



Her Gün Biraz Daha Kolay (Every Day It Gets a Little Easier)



İmparatorluk (The Empire)



Kara Kutu (Aslı Özge)

Karanlıkta Uyananlar



Kaz (The Goose)



Kıyıda (Büşra Bilginer)

Kız Kardeşler Arasında (To Be Sisters)



Kulaktan Kulağa (On the Grapevine)



Onun Kalesinde (In His Fortress)



Otuz Saniye (Thirty Seconds)



Ölüm Yaşayanların Sorunudur (Death is a Problem for the Living)



Örümcek Kadın (Spider Zan)



Paltonun Altında (Under The Overcoat)



Pelota



Saklambaç (Andersland)



Sandıkta Ne Var? (What’s in That Crate?)



Seçme Filmi (Selftape)



Sonunda (At Last)



Stratosfer (Stratosphere)



Suyun Üstü (Aslıhan Ünaldı)

Toprağın Şarkıları (Songs of Earth)



Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (Stars and Water Carriers)



Yurt (Nehir Tuna)

Zilden Sonra (After The Ringing of The Bell)