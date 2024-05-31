Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

Bilall Fallah ile Adil El Arbi’nin yönettiği ve Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens ile Alexander Ludwig’in oynadığı Bed Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), 07 Haziran 2024’de TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yüzbaşı Howard, uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham edilir. Bu durum üzerine Bad Boys onun adını temize çıkarmak için harekete geçer. Araştırmalarını ilerletip, gerçeğe adım adım iyice yaklaşan Mike ve Marcus, bu sırada büyük bir iftira ile karşı karşıya kalır. Artık ikili, başlarına ödül konulan kanun kaçaklarıdır. Davayı çözmek için kendi kurallarına göre çalışmak zorundadırlar.