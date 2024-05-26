Sivas Uluslararası Film Festivali’nde Çizgi Film Kuşağı Biletleri Tükendi

Sivas’ta ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali Sivaslılardan yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e her yaştan insanın sinemaya doyacağı, yarın başlayacak festival kapsamında düzenlenen çizgi film kuşağının biletleri ise tükendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sivas Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor.

Basın Bülteni

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