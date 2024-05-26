Haberler

Sivas Uluslararası Film Festivali’nde Çizgi Film Kuşağı Biletleri Tükendi

Yorum yapın

Sivas’ta ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Film Festivali Sivaslılardan yoğun ilgi görüyor. 7’den 70’e her yaştan insanın sinemaya doyacağı, yarın başlayacak festival kapsamında düzenlenen çizgi film kuşağının biletleri ise tükendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Sivas Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor.

Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
Rafadan Tayfa: Hayrimatör
Tay 2: Ebabil Takımı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir