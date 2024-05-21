Merakla Beklenen Filmler Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda

“Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on iki yıldır sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 07 – 13 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye ve dünya sinemasının merakla beklenen yapımlarını erişilebilir olarak Ankaralı sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Paribu Cineverse ANKAmall Sineması ve Goethe-Institut Salonu’nda izleyicilerle buluşacak Engelsiz Filmler Festivali 2024′ün Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Mete Gümürhan’ın Beraber, Aslı Özge’nin Kara Kutu, Büşra Bilginer’in Kıyıda, Aslıhan Ünaldı’nın Suyun Üstü ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yer alıyor. Yarışmanın jürisinde ise sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Somnur Vardar ve akademisyen Ali Karadoğan bulunuyor.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Film Yarışması Filmleri

Beraber (Mete Gümürhan)

Kara Kutu (Aslı Özge)

Kıyıda (Büşra Bilginer)

Suyun Üstü (Aslıhan Ünaldı)

Yurt (Nehir Tuna)

Jüri Üyeleri

Ali Karadoğan / Evrim Kaya



Somnur Vardar

