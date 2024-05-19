Yeter Artık Filmine Hüzünlü Gala

Çekimleri Çorum’da tamamlanan ve 17 Mayıs’ta vizyona giren Murat Kuşçu yönetmenliğinde, kadına şiddete hayır sloganıyla yola çıkılan Yeter Artık isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç, Şevki Özcan, Ergun Sözen, Belkıs Akçıl, Metin Akkuş, Yusuf Özdek, İsmail Akkaş, Senar Gören gibi oyuncular yer aldı. Filmin Çorum Metropol Bahar Sineması’nda yapılan galasına izleyiciler yoğun ilgi gösterdi, hüzünle seyredilen film büyük alkış aldı.

Basın Bülteni

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