Ammon Filmi İlk Fragmanını Yayınladı

2024 sinema sezonunun merakla beklenen korku filmi Ammon’un fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Celal Demirtaş’ın oturduğu film, oyuncuların makyaj ve kostüm tasarımlarıyla seyirciyi büyülemeye geliyor. Oyuncu kadrosunda Mehmet Cula, Güldemet Durukan, Adem Sincar, Fırat Tosun, Esra Ordulu, Poyraz Sincar gibi isimler yer alıyor. Yapımını Zeki Sincar Prodüksiyon ve Meda Film Yapım’ın üstlendiği Ammon 24 Mayıs’ta sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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