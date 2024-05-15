Furiosa: Bir Mad Max Destanı’nın Oyuncularından Samimi Açıklamalar

Son yılların en iyi bilim – kurgu, aksiyon filmlerinden, 6 Oscar Ödüllü, küresel hit Mad Max: Fury Road’un öncesini anlatan Furiosa: Bir Mad Max Destanı seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Charlize Theron’un Mad Max: Fury Road filmindeki Furiosa karakterinin daha genç ve hareketli bir versiyonunu canlandıran filmin başrol oyuncularından Anya Taylor Joy ve Chris Hemsworth, vizyon öncesi film ve yönetmeni George Miller hakkında dikkat çeken çeşitli açıklamalarda bulundu.

Basın Bülteni

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Anya Taylor Joy – Chris Hemsworth



Chris Hemsworth – Anna Taylor Joy

