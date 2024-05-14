Engelsiz Filmler Festivali’nin Etkinlik Programında Bu Yıl

Engelsiz Filmler Festivali, dopdolu bir film programıyla 07 Haziran’da Ankaralı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programında sinemaseverlerin merakla beklediği filmlerin yanı sıra her yaştan izleyiciye hitap eden etkinlikler de yer alıyor. Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe – Institut salonlarında izleyicilerle buluşacak olan festivalin programında, 09 – 12 yaş grubu film meraklılarını bekleyen Stop Motion Animasyon Atölyesi, otizmli çocuklar için gerçekleştirilecek Otizm Dostu Gösterim, Ayla Algan anısına yapılacak Karanlıkta Uyananlar Açık Hava Gösterimi ve Spor Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni: Jorgen Leth başlıklı bir de konuşma yer alıyor.

Basın Bülteni

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