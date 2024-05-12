Muhammed Genç’in yönettiği ve Burcu Orhan, Muhammed Genç ile Işıl Akpınar’ın oynadığı Dalzel-Ün Cin, 02 Ağustos 2024’de Skypic Film dağıtımıyla Fatih Genç tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kenan ile evli olan Zehra akıl hastanesinde tedavi görmektedir. Onu destekleyen Kenan iyi bir eştir, evde ayrıca Kenan’ın sözde annesi, yatalak Meliha anne vardır. Normal hayatında rüyasına düzenli paranormal kâbuslar gören Zehra, yaşadıklarının gerçek mi yoksa kâbus mu olduğunu merak eder ve öğrenmek için araştırma yapmaya başlar. Doktorun yaptığı tedavinin yetersiz olduğunu düşününce de internette bir büyücü kadın ile tanışır.