Transformers: Başlangıç Filminin Türkçe Dublajlı Birinci Fragmanı ve Teaser Afişi Paylaşıldı

Türkçe dublajlı birinci fragmanı ve teaser afişi paylaşılan Transformers: Başlangıç (Transformers One), Optimus Prime ve Megatron’un anlatılmayan ilginç hikâyesini anlatıyor. Onlar daha çok düşman olarak bilinmektedirler, ancak bir zamanlar birbirlerine kardeş gibi bağlı olan ve Cybertron’un kaderini sonsuza dek değiştiren sıkı dostlardı. Tamamen bilgisayar animasyonlu ilk Transformers filmi olan Transformers: Başlangıç (Transformers One), Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne ve Jon Hamm gibi ünlü ve sevilen yıldızların sesleriyle yer aldığı geniş bir oyuncu kadrosuna sahip bulunuyor.

Basın Bülteni

Türkçe dublajlı fragmanı izlemek için tıklayınız.

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